بعد الاعتداء على طبيب بمستشفى ثابت.. نقيب الأطباء: علقنا الدوام وسنخلي المستشفيات



وأكد، أنه تم تعليق الدوام في كافة مؤسسات وزارة الصحة، كما سيتم إخلاء كافة المستشفيات بعد الساعة الثانية ظهراً، إذا لم يتم توفير حماية للأطباء.



خاص دنيا الوطنأصيب طبيب فلسطيني في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بجروح في الرأس، اليوم الأحد، بعد تعرضه لاعتداء من قبل أحد المواطنين.وتعقيباً على الحادثة، أكد الدكتور شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، لافتاً إلى أنه منذ زمن والنقابة تطالب بفرض قانون يجرم المعتدين على الأطباء، ويحمي المؤسسات والكوادر الطبية.وقال: "صباح اليوم تم الاعتداء على طبيب في مستشفى ثابت ثابت، والطبيب يمكث في المستشفى لأنه تعرض لضربة على الرأس، ما أسفر عن ارتجاج بالمخ، ونتمنى له الشفاء العاجل".وطالب صبحة، كل الجهات ذات العلاقة، الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة، محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، بإيجاد قانون يجرم المعتدين، وتوفير حماية كافية لكافة المؤسسات والكوادر الطبية.