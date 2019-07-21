قيادي فلسطيني يحذر من استمرار المحاولات الأمريكية بالتركيز على إلغاء وكالة (أونروا)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع الدول العربية من أجل تنفيذ شيء من (صفقة القرن).





وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أهمية الموقف الدولي الرافض لهذه القرارات الأمريكية أو التعامل معها باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، وأن الاستيطان غير شرعي.



ورفض عضو تنفيذية المنظمة، ما تحاول الإدارة الأمريكية طرحه بأن أراضي الضفة هي أراض متنازع عليها وليست محتلة، موضحاً في السياق أن نقطة الضعف الرئيسة هي في الموقف العربي الذي يمارس ضغوطاً على القيادة لقبول (صفقة القرن).





وحذر رأفت من استمرار المحاولات الأمريكية بالتركيز على إلغاء وكالة (أونروا) وأن تتولى الدول المضيفة للاجئين توطينهم، الأمر الذي ترفضه هذه الدول وتتمسك بضرورة بقاء الوكالة إلى حين انتهاء قضيتهم وعودتهم إلى وطنهم وفقا لقرار الأمم المتحدة 194.