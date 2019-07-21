يحضر مؤتمراً لسفراء فلسطين.. المالكي يزور الإكوادور الثلاثاء المقبل



وأوضحت جرّار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في ظل الوضع السياسي الراهن والموقف الفلسطيني، جراء ما يحث إقليمياً وداخلياً ودولياً.





كما أعلنت جرّار عن مؤتمر سفراء فلسطين، والذي سيعقب مباشرة الزيارة الرسمية إلى العاصمة كيتو، وذلك يومي 24 و25 من الشهر الجاري.





وأضافت: أن هذا المؤتمر، سيركز على الوضع السياسي الداخلي، وبحث التغيرات التي تحدث في القارة اللاتينية وموقف فلسطين منها، وكيفية التعاطي معها إلى جانب ما تسمى بـ (صفقة القرن) وبحث الطرق لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول أمريكيا اللاتينية.



وقالت جرار: إنه سيتم الحديث أيضاً عن ظهور اليمين المتطرف في دول أمريكيا اللاتينية، وتأثيره على العلاقات مع هذه الدول والبحث في آليات وطرق التعاطي مع هذه المتغيرات والحفاظ على المكتسبات الفلسطينية في تلك المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرة الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي في وزارة الخارجية، حنان جرّار، عن زيارة رسمية لوزير الخارجية رياض المالكي إلى الإكوادور الثلاثاء المقبل، سيلتقي خلالها نظيره الاكوادوري.