هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المريضين أبراش وأبو خرج

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المريضين محمد خميس أبراش (40 عاماً)، وعثمان أبو خرج (48 عاماً)، واللذين يقبعان في (سجن عسقلان)، ويتعرضان لإهمال طبي ممنهج ومتعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.



وبينت الهيئة، أن الأسير أبو خرج، وهو من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، تعرض لوعكة صحية قبل عدة أيام، فقد إثرها قدرته على التنفس، وجرى نقله حينها من سجن (نفحة")حيث يقبع إلى مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعملية قسطرة بالقلب استمرت لـ 7 ساعات.



وأوضحت، أن الأسير أبو خرج، ومنذ عدة سنوات، يعاني من التهاب في الكبد تسببت به حقنه أعطيت له من قبل أطباء إدارة معتقلات الاحتلال عام 2006، كما يعاني من مشاكل واضطرابات في عمل القلب، وقد تعرض لإهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج خلال السنوات الماضية.



يُشار إلى أن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاماً، وقد وصلت مجموع اعتقالاته إلى 22 عاماً.



وفي سياق ذي صلة، حذرت الهيئة من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض، والمُقعد محمد خميس إبراش (40 عاماً)، من سكان مخيم الأمعري، بمدينة رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد.



وأوضحت الهيئة، أن أبراش يعتبر من الحالات المرضية الأكثر صعوبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ فقد السمع والبصر داخل المعتقلات، كما أنه يعاني من بتر في القدم اليسرى، بسبب شظية أصيب بها عند اعتقاله عام 2003.



ولفتت الى أنه وقبل أيام قامت إدارة السجون بإجراء تفتيشات في سجن (عسقلان)، وعلى إثرها قامت وحدات القمع بتمزيق وتحطيم طرفه الاصطناعي وتخريبه، ما حرمه القدرة على الوقوف والحركة، وهو بحاجة لتركيب طرف جديد.