شرط حزب العمل الوحيد للانضمام إلى نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

رد رئيس حزب العمل الإسرائيلي، عمير بيرتس، على الانتقادات الموجهة إليه بعد تحالفه مع أورلي ليفي أبكسيس، وأوضح أنه لن يجلس مع نتنياهو إلا إذا قرر المستشار القانوني للحكومة، عدم تقديم لائحة اتهام ضده.



وقال بيرتس، وفق ما نقلت (القناة 13): "لن نجلس مع نتنياهو طالما كانت لائحة اتهام تحلق فوق رأسه، لا توجد فرصة، إذا برأه المستشار القانوني، فسنجلس معه.. وإذا لم يفعل كذلك، فلن نجلس معه".



وبشأن التحالف مع أورلي ليفي أبكسيس، قال بيرتس: إنه تعين عليه أن يقرر بين "فرصة للفوز أو الخسارة المضمونة"، مضيفاً: "لقد قررت إعطاء فرصة للفوز، لقد ألتزمت في الانتخابات التمهيدية، طوال حملتي الانتخابية، بمحاولة بذل جهد لجلب ناخبين من الليكود، ولم أوافق أبدًا على أن المناقشات في إسرائيل حول الوضع الاجتماعي ستكون عرقية، نحن نؤيد النضال الطبقي، وليس العرقي".



وقال: إن التوجه إلى الناخبين اليمينيين يأتي في محاولة لتوسيع الكتلة، "أنا لا أدير حربًا مع أزرق أبيض، فما الذي سيحققه ذلك؟ هذا سيعطينا نفس الرقم، مجموع صفر، حان الوقت للقيام بخطوة شجاعة ومحاولة التغلب على نتنياهو، نحن حزب يجمع بين النضال على الرايتين الاجتماعية والسياسية، لن أطوي أبدًا الراية السياسية، دائمًا عندما كانت هناك عملية سلام، كان هناك نمو، وسنكون طرفًا يدعم أي عملية سلام".