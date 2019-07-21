مغادرة نائب العمادي قطاع غزة عبر معبر إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، بمغادرة خالد الحردان، نائب السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، اليوم الأحد، قطاع غزة، عبر معبر إيرز.



وكان الحردان، قد وصل إلى قطاع غزة، الخميس الماضي، عبر معبر إيرز شمال قطاع غزة، حاملاً معه الأموال القطرية للأسر الفقيرة في القطاع.



يشار إلى أنه تم البدء صباح اليوم الأحد، بصرف منحة الـ 100 دولار القطرية، لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، عبر كافة فروع البريد.