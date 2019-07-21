بدء صرف الـ 100 دولار القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة عبر البريد

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رام الله - دنيا الوطنتوجه مواطنون فلسطينيون، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى كافة فروع البريد في محافظات قطاع غزة، لصرف الدفعة المالية القطرية بقيمة 100 دولار، للأسر الفقيرة.وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد أعلنت أمس السبت، بأنه سيتم صرف دفعة الـ 100 دولار القطرية، لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة.يشار إلى أن خالد الحردان، نائب السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية، قد وصل يوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.