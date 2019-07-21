شؤون فلسطينية

وزير "التعليم العالي" يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

وزير "التعليم العالي" يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، مع
مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فرانسس غري، موضوع الملكية الفكرية وتفعيلها في فلسطين.

وتناول اللقاء مجالات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة العالمية بهذا الخصوص.

وتم التوافق على مواضيع الملكية الفكربة فيما يتعلق بالمباحث العلمية ومنتجاتها والمؤلفات والكتب وبراءات الاختراع، وضرورة التنسيق ما بين الوزارات ذات العلاقة كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاقتصاد والصحة.

وطرح  فكرة مساق في الخطط الدراسية، يتعلق بالملكية الفكرية لطلبة الجامعات في التخصصات المختلفة، واتفق على البدء بدراسة هذا الموضوع.

بدوره، أبدى فرانسس استعداد (WIPO) التعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوعز لمساعديه لبلورة أفكار لورقة عمل مشتركة في القريب العاجل، لمناقشتها بهدف الوصول إلى خطة عمل مشتركة في هذا المجال المهم.

يشار إلى أن دولة فلسطين عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

زراعة غزة: تدني في أسعار الدواجن ولا إشكالية على اللحوم

زراعة غزة: تدني في أسعار الدواجن ولا إشكالية على اللحوم

بعد الاعتداء على طبيب بمستشفى ثابت.. نقيب الأطباء: علقنا الدوام وسنخلي المستشفيات

بعد الاعتداء على طبيب بمستشفى ثابت.. نقيب الأطباء: علقنا الدوام وسنخلي المستشفيات

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار المحاولات الأمريكية بالتركيز على إلغاء وكالة (أونروا)

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار المحاولات الأمريكية بالتركيز على إلغاء وكالة (أونروا)

يحضر مؤتمراً لسفراء فلسطين.. المالكي يزور الإكوادور الثلاثاء المقبل

يحضر مؤتمراً لسفراء فلسطين.. المالكي يزور الإكوادور الثلاثاء المقبل

&#34;ساركومة&#34; تفتك بجسد أحمد منذ ثلاث سنوات.. والقرار الرئاسي حرمه الفرصة الأخيرة

"ساركومة" تفتك بجسد أحمد منذ ثلاث سنوات.. والقرار الرئاسي حرمه الفرصة الأخيرة

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المريضين أبراش وأبو خرج

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المريضين أبراش وأبو خرج

حماس: أبومازن رفض الانتخابات الرئاسية وسنُسلم غزة لحكومة وحدة وطنية

حماس: أبومازن رفض الانتخابات الرئاسية وسنُسلم غزة لحكومة وحدة وطنية

مغادرة نائب العمادي قطاع غزة عبر معبر إيرز

مغادرة نائب العمادي قطاع غزة عبر معبر إيرز

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار المحاولات الأمريكية بالتركيز على إلغاء وكالة (أونروا)

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار المحاولات الأمريكية بالتركيز على إلغاء وكالة (أونروا)

يحضر مؤتمراً لسفراء فلسطين.. المالكي يزور الإكوادور الثلاثاء المقبل

يحضر مؤتمراً لسفراء فلسطين.. المالكي يزور الإكوادور الثلاثاء المقبل

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المريضين أبراش وأبو خرج

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المريضين أبراش وأبو خرج

مغادرة نائب العمادي قطاع غزة عبر معبر إيرز

مغادرة نائب العمادي قطاع غزة عبر معبر إيرز

وزير &#34;التعليم العالي&#34; يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

وزير "التعليم العالي" يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

قيادي بحماس: الفيتو الأمريكي لم يُرفع لحد اللحظة عن المصالحة الفلسطينية

قيادي بحماس: الفيتو الأمريكي لم يُرفع لحد اللحظة عن المصالحة الفلسطينية

منوعات

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ &#34;الإشمئزاز&#34;

أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ "الإشمئزاز"

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رانيا يوسف تثير الجدل بزي &#34;كليوباترا&#34; في اليونان

رانيا يوسف تثير الجدل بزي "كليوباترا" في اليونان

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

عربي

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

دعت إيران للإفراج عن السفينة البريطانية..عُمان تُطالب باحترام خطوط الملاحة وضبط النفس

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

السعودية تُحذّر من شركات حج وهمية

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر