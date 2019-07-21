الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

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رام الله - دنيا الوطن

انخفضت الواردات خلال شهر أيار الماضي بنسبة 4% مقارنة مع شهر نيسان، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع نظيره من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 483.3 مليون دولار أميركي.



وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير أعده بهذا الخصوص، بأن الصادرات انخفضت كذلك بنسبة 1% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع نظيره من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 89.7 مليون دولار أميركي.





واشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل قد ارتفعت خلال الشهر المرصود بنسبة 4% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2019. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 33% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 8.1 مليون دولار أميركي.



وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغ العجز 393.6 مليون دولار أميركي.