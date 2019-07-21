قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الرام شمال مدينة القدس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب شادي زهير أحمد الحتاوي (20 عاماً)، وفتشت منزله وعاثت فيه خراباً، واقتادته إلى مركز تحقيق في (عطاروت).