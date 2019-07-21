شؤون فلسطينية

صحفي إسرائيلي يتساءل: كيف دخلت الأموال القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

صحفي إسرائيلي يتساءل: كيف دخلت الأموال القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة
منحة الأسر الفقيرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تساءل الصحفي الإسرائيلي، اليؤور ليفي من (يديعوت أحرونوت)، عن كيفية دخول الأموال القطرية لصالح الأسر الفقيرة.

وتبدأ وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بصرف المنحة القطرية التي تبلغ 100دولار لكل أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وقال الصحفي الإسرائيلي: "اليوم سيبدأ توزيع المنحة القطرية الشهرية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تحصل حوالي 60.000 عائلة فلسطينية على 100 دولار نقدًا لكل منها".

وتابع: "لكن كيف وصلت ملايين الدولارات إلى قطاع غزة في إطار المنحة القطرية؟ ثلاثة مصادر مختلفة، أجابوا لي بثلاث إجابات مختلفة".

وقال الصحفي الإسرائيلي: إن الإجابة الأولى كانت من مصادر في غزة، وقالت إن النقود تم إدخالها سراً في حقائب من قبل نائب المبعوث القطري يوم الخميس، مشيرة إلى أن هذا اتفاق بين إسرائيل وقطر، يتم بموجبه إدخال الأموال سراً لمنع الانتقادات العلنية ضد نتنياهو في إسرائيل قبل الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "سألت مصادر أمنية في إسرائيل عن هذا، ونفت ذلك نفياً قاطعاً، وقالت إن نائب المبعوث القطري لم يدخل بملايين الدولارات نقدًا إلى غزة - إذن كيف حدث هذا؟ ورفضت المصادر تحديد كيف تملك غزة الآن ملايين الدولارات نقداً".

وتابع الصحفي الإسرائيلي: "توجهت بالسؤال إلى مصدر دولي وقال لي إنه في الخزينة القطرية كانت هناك فوائض ملايين الدولارات من توزيعات المنح الأخيرة، والتي شملت سابقاً توزيع الرواتب على الفلسطينيين المشاركين في مشروع الشتغيل المؤقت للأمم المتحدة، وأن هذه الأموال المتبقية، هي التي ستستخدم لتوزيع المنحة على سكان غزة".

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