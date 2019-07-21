سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مُشدداً على وادي الحمص في قرية صور باهر

وادي الحمص في صور باهر

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رام الله - دنيا الوطن

فرصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصاراً مشدداً على وادي الحمص في قرية صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس.



وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الحي، وفرضت حصاراً شاملاً عليه، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت سلطات الاحتلال، أمهلت أهالي حي وادي الحمص، حتى تاريخ 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أيام.



ويعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل، الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.



الأهالي عام 2003 تقدموا بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.