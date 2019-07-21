أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال



وقال أبو سيف :"إن هذا المهرجان، يأتي للتأكيد على تمسك الفلسطينيّ بأرضه ووطنه وهويته، والإصرار على أننا هنا باقون، على أرض الآباء والأجداد، فالعرس والثوب الفلسطيني، والدبكة الشعبية والمهرجانات التراثية الفنية، هي إحدى أدوات

الثقافة التي نحارب فيها الاحتلال.



وأوضح أبو سيف، الرؤية التي تنتهجها وزارة الثقافة في سبيل تعزيز التراث الفلسطيني، وتوثيق الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني من أجل صون الذاكرة الفلسطينية ومناقلتها عبر الأجيال القادمة، مشيراً إلى أهمية التأسيس لشراكات

حقيقية ومتكاملة ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والبلدية، من أجل إقامة الفعاليات الثقافية على مدار العام، وتشمل كافة محافظات الوطن.

رام الله - دنيا الوطنشدد وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، على أهمية حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، وحماية الهوية والتراث الفلسطيني المادي وغير المادي من التزوير والسرقة والتهويد.جاء ذلك، خلال مشاركته، مساء أمس السبت، في اختتام فعاليات أسبوع التراث في بيرزيت، الذي يحمل شعار " فلسطين حكاية وضيافة" ويشمل العديد من الفقرات الثقافية الفنية، وتكريم الفنانة رلى عازر في حفلها الختامي، كما كرمت إدارة المهرجان الوزير، حيث تنظم وزارة الثقافة من خلال هذا الأسبوعمجموعة من المعارض الفنية لفنانين فلسطينيين في متحف الصورة بحوش دار قسيس في البلدة.