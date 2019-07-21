شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسات، واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال، هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "إن عمليات الهدم ما زالت متواصلة في منطقة الحديدية".

أخبار ذات صلة

بدء صرف دفعة الـ100 دولار القطرية للأسر بقطاع غزة عبر البريد

بدء صرف دفعة الـ100 دولار القطرية للأسر بقطاع غزة عبر البريد

وزير &#34;التعليم العالي&#34; يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

وزير "التعليم العالي" يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

صحفي إسرائيلي يتساءل: كيف دخلت الأموال القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

صحفي إسرائيلي يتساءل: كيف دخلت الأموال القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

الصحة: فلسطين من أوائل الدول في نسبة تطعيم الأطفال

الصحة: فلسطين من أوائل الدول في نسبة تطعيم الأطفال

سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مُشدداً على وادي الحمص في قرية صور باهر

سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مُشدداً على وادي الحمص في قرية صور باهر

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

وزير &#34;التعليم العالي&#34; يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

وزير "التعليم العالي" يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية

الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

الإحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 4% خلال شهر أيار

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من بلدة الرام شمال القدس

الصحة: فلسطين من أوائل الدول في نسبة تطعيم الأطفال

الصحة: فلسطين من أوائل الدول في نسبة تطعيم الأطفال

سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مُشدداً على وادي الحمص في قرية صور باهر

سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مُشدداً على وادي الحمص في قرية صور باهر

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

منوعات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رانيا يوسف تثير الجدل بزي &#34;كليوباترا&#34; في اليونان

رانيا يوسف تثير الجدل بزي "كليوباترا" في اليونان

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: &#34;ربنا فك الغمة&#34;

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: "ربنا فك الغمة"

عربي

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

&#34;فرنسة التعليم&#34; تدفع رئيس الحزب الحاكم بالمغرب للاستقالة

"فرنسة التعليم" تدفع رئيس الحزب الحاكم بالمغرب للاستقالة

ما هي أسباب نشر القوات الأمريكية في السعودية؟

ما هي أسباب نشر القوات الأمريكية في السعودية؟