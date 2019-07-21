الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسات، واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال، هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن عمليات الهدم ما زالت متواصلة في منطقة الحديدية".