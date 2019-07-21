الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسات، واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال، هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن عمليات الهدم ما زالت متواصلة في منطقة الحديدية".
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسات، واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال، هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن عمليات الهدم ما زالت متواصلة في منطقة الحديدية".
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