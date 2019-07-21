بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

آثار عملية خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن العاصفة في جهاز الاستخبارات (أمان) لا تزال مستمرة.



وأضافت الصحيفة: أنه بعد عملية (خانيونس)، حدث تغيير آخر في لواء (العمليات الخاصة)، سينهي العميد (ي) مهام منصبه هذا الأسبوع، وسيتم إحضار العقيد (ج) ليحل محله.



وتابعت: كان للعميد (ي) دور رئيسي في قسم العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، دور حساس للغاية لا يمكن وصفه.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه تقع على عاتق المسؤول (ي) مسؤولية مباشرة عن عواقب العملية الفاشلة في (خانيونس)، حيث قُتل العميد (م) الذي كان تابعًا له أيضًا، على الرغم من أنهم بنفس الرتبة.



واشتبك عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مع قوة إسرائيلية خاصة شرقي خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها، وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش الاحتلال، قبل أن تتمكن مقاتلات إسرائيلية من إخلاء الوحدة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف، وقصف جوّي عنيف للمنطقة، أدى لاستشهاد سبعة مقاومين.