شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن 900 رجل إطفاء و300 عربة، يكافحون الحريق الذي نشب في منطقة جبلية وسط البرتغال، مشيرةً إلى أن أربعة رجال إطفاء أصيبوا بالحادثة.





وأوضحت الوكالة، أن القوات البرتغالية، أعلنت إرسال تعزيزات للمنطقة، حيث أوضح بيان للجيش، أن رئاسة الأركان قررت إرسال 20 جندياً، وأربع آليات من أجل فتح طرق تسهل وصول رجال الإطفاء إلى المكان.



وحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني، فقد تم إخلاء إحدى القرى، فيما يطال تهديد الحرائق ثلاث قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة كاستيلو برانكو على بعد 200 كم شمال لشبونة.وصرح ألكسندر بنها المتحدث باسم الدفاع المدني، بأن سكان قرية كارديغا "تم إجلاؤهم في إجراء وقائي"، مضيفاً أن "الوضع معقد لأن الأمر يتعلق بحرائق عدة في المنطقة نفسها".جدير بالذكر، أن الحرارة الشديدة على مدى الأيام الستة الماضية تسبّبت في اندلاع حرائق كبيرة، وحدوث تلوث، وأسفرت عن أربع وفيات في فرنسا، واثنتين في إسبانيا، ومثلهما في إيطاليا.