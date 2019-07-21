شؤون فلسطينية

ما هي آخر الترتيبات الخاصة بالحجاج الفلسطينيين؟.. متى تنطلق الرحلات؟

ما هي آخر الترتيبات الخاصة بالحجاج الفلسطينيين؟.. متى تنطلق الرحلات؟
خاص دنيا الوطن
أكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن الوزارة تعمل الآن كخلية نحل، لافتاً إلى أنها تعمل في أقل من الربع الساعة الأخيرة، الخاصة بالترتيبات والتجهيزات المتعلقة بموسم الحج لعام 2019.

وقال أبو الرب لـ"دنيا الوطن": "فيما يتعلق بالسكن والنقل والأمور الأخرى المتعلقة بخدمات الحجاج، تم التعاقد مع الجهات ذات العلاقة، أما بالنسبة للنقل البري للمحافظات الشمالية، فإن الحافلات جاهزة، وفي المحافظات الجنوبية، فقد تم توقيع كافة الاتفاقيات المتعلقة بنقل الحجاج، سواء النقل البري من معبر رفح ومنه إلى مطار القاهرة الدولي، ومنه عبر النقل الجوي إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "وفيما يتعلق بالفنادق، فهي جاهزة بعد توقيع العقود وتوثيقها مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وبخصوص المشاعر، فقد تم التعاقد مع مؤسسة طواف السعودية لتوفير خدمات المشاعر من خيام وتكييف ومياه باردة وساخنة، وتوفير وجبات الإفطار للحجاج".

وأوضح أبو الرب، أنه تم الانتهاء من عملية التأشير على جواز السفر الخاصة بالحجاج، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من عملية تأشير الجوازات لحجاج المحافظات الجنوبية بنسبة 95%، مؤكداً أنها اليوم، ستصل إلى قطاع غزة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العملية مازالت جارية حتى اللحظة، لحجاج المحافظات الشمالية.

وفي السياق، قال أبو الرب: "إن انطلاق الرحلات من المحافظات الجنوبية ستتم يوم الخميس، أما في المحافظات الشمالية، فستنطلق الرحلات يوم السبت المقبل، عبر الأراضي الأردنية والسعودية"، مضيفاً: "إن عملية تطعيم الحجاج بدأت في جميع محافظات الوطن".

من جانبه، أعلن عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن حملة تطعيم الحجاج الفلسطينيين بالقطاع، ستبدأ اليوم الأحد، في جميع المراكز المتخصصة.

وقال أبو مذكور: "يذهب الحاج إلى مركز التطعيم، مصطحباً معه بطاقة الهوية الخاصة به، ووصل دفع رسوم الحج، وبعدها تتم عملية التطعيم".

وأشار أبو مذكور إلى أن عملية التطعيم، ستبدأ اليوم الأحد، وتنتهي يوم سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

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