عاجل

  • سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً مشدداً على واد الحمص في قرية صور باهر

دولي

إسرائيل تستعد لحماية سفنها من "التهديدات الإيرانية"

إسرائيل تستعد لحماية سفنها من "التهديدات الإيرانية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن أجهزة الأمن تستعد لـ "التعامل مع التهديد الإيراني المحتمل لسفن تابعة لسلاح البحريّة الإسرائيليّة أو للسفن التي في طريقها للبلاد".

وأوضحت الصحيفة، أن الاستعدادات الإسرائيليّة، تأتي على ضوء التصعيد الأخير في الخليج العربيّ، وسيطرة إيران على ناقلة نفط بريطانيّة، مساء أوّل من أمس، الجمعة.

وحسب الصحيفة، فإنه بخلاف سيطرة الحرس الثوري الإيراني مباشرةً على الناقلة البريطانيّة، تشير التقديرات الإسرائيليّة إلى أنّ "إيران ستمتنع عن التعرّض للسفن الإسرائيليّة مباشرةً لأن ذلك سيعتبر إعلان حرب، وأنها إن حاولت الإضرار بها، فستفعل ذلك عبر ميليشياتها التي تدعمها في المنطقة"، وفق تعبيرها.

من جهته، قلّل وزير التعاون الإقليمي وعضو المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (كابينت)، تساحي هنغبي، من تأثيرات تطورات الأوضاع في مياه الخليج على إسرائيل.

وأضاف هنغبي، خلال لقاء مع الإذاعة العامّة الإسرائيليّة، الأحد، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ عامين، قصفنا الإيرانيين مئات المرّات في سورية، وأحيانًا علنًا"، أمّا عن أسباب امتناع إيران عن الردّ على الغارات الإسرائيليّة، فقال هنغبي: إن الإيرانيّين يعون أنّ "إسرائيل ستكون هجومية جدًا عندما يتعلقّ الأمر بالأمن القومي".

وفي السياق ذاته، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامّة، صباح الأحد، أنّ مبعوثًا إسرائيليًا شارك في النقاش الذي أداره المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانيّة، برايان هوك، حول عملية "الدفاع البحري في الخليج، التي تعمل على بلورتها الإدارة الأميركية".

وشارك في النقاش ممثلون عن دول مختلفة للإحاطة بتفاصيل "عملية الحارس"، فيما رجّحت الإذاعة العامّة، أن تكون دعوة مندوب إسرائيليّ بمثابة مؤشر على إمكانية دعوتها للمشاركة في اجتماع المنامة، الذي سيعقد في الخريف المقبل، لنقاش "تأمين المسارات البحريّة في الخليج العربي"، ويعتبر استمرارًا لاجتماع وارسو، الذي شارك فيه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

أخبار ذات صلة

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه

بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه

إيطاليا تُودع قاضي &#34;الأيدي النظيفة&#34;

إيطاليا تُودع قاضي "الأيدي النظيفة"

بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي

بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي

بعد توقفها السبت.. (لوفتهانزا) تعلن استئناف الرحلات من فرانكفورت وميونيخ للقاهرة

بعد توقفها السبت.. (لوفتهانزا) تعلن استئناف الرحلات من فرانكفورت وميونيخ للقاهرة

أمريكا تُهين وزير الخارجية الإسرائيلية

أمريكا تُهين وزير الخارجية الإسرائيلية

وزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو

وزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء صيفية اليوم الأحد وشديدة الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء

أجواء صيفية اليوم الأحد وشديدة الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء

منوعات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رانيا يوسف تثير الجدل بزي &#34;كليوباترا&#34; في اليونان

رانيا يوسف تثير الجدل بزي "كليوباترا" في اليونان

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: &#34;ربنا فك الغمة&#34;

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: "ربنا فك الغمة"

عربي

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بعهد القذافي

الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بعهد القذافي

اعتقال مشتبهيْن باغتيال الدبلوماسي التركي بأربيل

اعتقال مشتبهيْن باغتيال الدبلوماسي التركي بأربيل