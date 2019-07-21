بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه





وأضاف: أن الحزب لن ينضم إلى أي ائتلاف حكومي لن يلغي (قانون القومية) ويمرر قوانين تمنح الحصانة للنواب والوزراء وقوانين تنطوي على العنصرية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتابع في اجتماع لرؤساء سلطات محلية بدوية ورؤساء جمعيات اجتماعية ونشطاء اجتماعيين بدو، عقد في قرية (أم بطوف): أن نتنياهو أمسى عبئاً على إسرائيل، إذ أنه أهمل المناطق الريفية وأحجم عن تحقيق المساواة للأقليات في إسرائيل، وبذلك فقد المبرر الأخلاقي لقيادة الدولة، كما قال.



واعتبر بيرتس ان تحالف (العمل) مع حزب (غيشر) بزعامة أورلي ليفي، يهدف إلى حشد تأييد المزيد من الناخبين لكتلة (الوسط اليسار) وبالتالي لاستبدال الحكم في إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب (العمل) الإسرائيلي، عمير بيرتس، أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما دام هناك شبهات ولوائح اتهام عالقة بحقه.