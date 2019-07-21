كحيل: المقاومة ليست بحاجة لأسمنت المقاولين لبناء الأنفاق بغزة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكنفى رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل، ما تدّعيه السلطات الإسرائيلية، بأن المقاولين بغزة، يبيعون المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسمنت، المعروف باسم (GRM) والوارد من إسرائيل لبناء الأنفاق.وقال كحيل لـ"دنيا الوطن": إنه لا يعتقد بأن المقاومة أو غيرها، باحتياج للأسمنت الخاص بالمقاولين، بل إن هنالك إثباتات حسابية تُشير إلى أن جميع كميات الأسمنت التي وردت من إسرائيل لم تكفِ المقاولين بغزة، ما دعاهم إلى شراء الأسمنت المصري من السوق المحلي.وأوضح، أن الجانب الإسرائيلي، بخصوص الشركات الفلسطينية الجديدة، ادعى أن الطلبات لم تصله، بما في ذلك الشركات المُدرجة على القوائم السوداء، مضيفًا: "نطالب باعادة إدراج الشركات الجديدة والممنوعة أمنيًا على قوائم نظام (GRM)، وعدم اختلاق الذرائع لتدمير تلك الشركات، التي يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني".وأشار كحيل، إلى أنه وبعد لقاء مُطول بمدير عمليات (أونروا) في غزة، ماتياس شمالي، تم في اليوم التالي إدراج شركته الخاصة على القوائم السوداء، من قبل الجانب الإسرائيلي، متابعًا: "لن أطالب باعادة شركتي إلى نظام (GRM)، بل سأتمسك بإلغاء هذا النظام الجائر، بشكل نهائي".