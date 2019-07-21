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منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، من إقدام سلطات الاحتلال على هدم ست عشرة بناية مكونة من مئة شقة سكنية في منطقة وادي الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.

وقالت الدائرة في بيان لها "ان عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة، تستهدف مئات الشقق السكنية قرب جدار الفصل العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".

وطالبت الدائرة، الأمم المتحدة "بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية".

وناشدت الدائرة المجتمع الدولي "لوقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين المدعومة أمريكيا".

واعتبرت الدائرة، "أن الانحياز الأمريكي المتماهي مع الاحتلال، والصمت الدولي، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة الصهيونية العنصرية لحكومة الاحتلال".

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