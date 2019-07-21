إيطاليا تُودع قاضي "الأيدي النظيفة"

رام الله - دنيا الوطن

أكدت عائلة القاضي الإيطالي، فرانشيسكو سافيريو بوريللي، الذي قاد تحقيقات الفساد الشهيرة في قضية "الأيدي النظيفة"، التي أطاحت بالنخبة السياسية في أوائل التسعينيات، أنه توفي عن عمر ناهز 89 عاماً بأحد مستشفيات مدينة ميلانو.



وكان بوريللي، وفق ما أوردت وكالة (رويترز)، رئيساً للادعاء في أكبر فضيحة سياسية شهدتها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تولى هذه القضية التي أدت لاعتقال المئات من رجال الأعمال والشخصيات السياسية، وكانت سبباً في نهاية المستقبل السياسي لكثيرين منهم.وعلى الرغم من أن كثيراً من الإيطاليين يعتبرون هؤلاء المدعين أبطالاً، إلا أن من شملتهم هذه الفضيحة لا يزالون يعارضون ما يعتبرونها حملة عنيفة ذات دوافع سياسية.وسارعت المؤسسة الإيطالية للإشادة بإنجازات بوريللي، حيث قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا، في بيان: "كان قاضياً من طراز رفيع، التزم بتأكيد رفعة واحترام القانون، وخدم الجمهورية بكل إخلاص".