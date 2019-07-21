مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مجموعة من المستوطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، قد اقتحموا الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة بالقدس، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين.



وكان ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم، قد دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع مناسبات تلمودية تهويدية.