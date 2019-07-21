حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

قال حزب حركة (النهضة) الإسلامي التونسي: إنه رشح رسمياً زعيمه راشد الغنوشي، لخوض الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019.



وأوضح المتحدث باسم الحزب، عماد الخميري، وفق (رويترز)، أن "قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بـ "دائرة تونس 1" هدفه أن يلعب زعماء الأحزاب دوراً رئيسياً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد".



ويعزز ترشيح الغنوشي للمنافسة على مقعد بالبرلمان في الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/ أكتوبر، التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة، ربما كرئيس للوزراء، أو رئيس للبرلمان في حال فوز حزبه بالانتخابات.



هذا، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.



وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية تنافساً محتدماً بين الأحزاب التونسية لا سيما حزب (النهضة) الإسلامي، والأحزاب العلمانية مثل (التيار الديمقراطي) و(تحيا تونس) و(نداء تونس) و(حزب البديل) أو (الجبهة الشعبية).