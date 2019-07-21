عاجل

  • سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً مشدداً على واد الحمص في قرية صور باهر

دولي

بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي

بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت بريطانيا، أمس السبت، قضية ناقلة النفط المُحتجزة إلى مجلس الأمن، وذلك في رسالة قالت فيها: إن ناقلة ترفع العلم البريطاني، احتجزتها إيران، اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية.

وقالت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في الرسالة: "كانت السفينة (ستينا إمبيرو) تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي، الذي يشترط عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني، يمثل تدخلاً غير قانوني".

وأضافت البعثة، أن "التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية، وأولويتنا تنصب على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران"، مشددةً على أن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دولياً غير مقبول، ويمثل تصعيداً كبيراً.

ودعت بريطانيا إيران إلى الإفراج عن الناقلة، وأبلغت مجلس الأمن أنها تعمل على حل القضية بالسبل الدبلوماسية.

وينظر الغرب إلى الحادث الذي وقع يوم الجمعة في أهم ممر مائي لتجارة النفط العالمية، على أنه تصعيد كبير بعد ثلاثة أشهر من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، كما يأتي بعد تهديدات من طهران بالرد على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية (غريس 1) في الرابع من تموز/ يوليو بذريعة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

أخبار ذات صلة

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

بسبب عملية خانيونس.. استمرار العاصفة بجهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

شاهد: 900 رجل إطفاء يكافحون حرائق هائلة في البرتغال

إسرائيل تستعد لحماية سفنها من &#34;التهديدات الإيرانية&#34;

إسرائيل تستعد لحماية سفنها من "التهديدات الإيرانية"

بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه

بيرتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه

إيطاليا تُودع قاضي &#34;الأيدي النظيفة&#34;

إيطاليا تُودع قاضي "الأيدي النظيفة"

بعد توقفها السبت.. (لوفتهانزا) تعلن استئناف الرحلات من فرانكفورت وميونيخ للقاهرة

بعد توقفها السبت.. (لوفتهانزا) تعلن استئناف الرحلات من فرانكفورت وميونيخ للقاهرة

أمريكا تُهين وزير الخارجية الإسرائيلية

أمريكا تُهين وزير الخارجية الإسرائيلية

وزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو

وزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

أبو سيف: التراث هو أحد أدوات الثقافة التي نُحارب بها الاحتلال

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم بركسات ويستولي على خيام بالأغوار الشمالية

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

منظمة التحرير تطالب بحماية دولية: إدارة ترامب والصمت الدولي مسؤولان عن جرائم الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء صيفية اليوم الأحد وشديدة الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء

أجواء صيفية اليوم الأحد وشديدة الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء

منوعات

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

من هي المُطربة التي غارت منها أم كلثوم وأنقذها جمال عبد الناصر من الإفلاس؟

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رانيا يوسف تثير الجدل بزي &#34;كليوباترا&#34; في اليونان

رانيا يوسف تثير الجدل بزي "كليوباترا" في اليونان

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: &#34;ربنا فك الغمة&#34;

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: "ربنا فك الغمة"

عربي

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

حزب (النهضة) يُرشح الغنوشي للانتخابات التونسية المُقبلة

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بعهد القذافي

الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بعهد القذافي

اعتقال مشتبهيْن باغتيال الدبلوماسي التركي بأربيل

اعتقال مشتبهيْن باغتيال الدبلوماسي التركي بأربيل