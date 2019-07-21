بريطانيا تنقل قضية ناقلة النفط المُحتجزة لمجلس الأمن الدولي

رام الله - دنيا الوطن

نقلت بريطانيا، أمس السبت، قضية ناقلة النفط المُحتجزة إلى مجلس الأمن، وذلك في رسالة قالت فيها: إن ناقلة ترفع العلم البريطاني، احتجزتها إيران، اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية.







وقالت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في الرسالة: "كانت السفينة (ستينا إمبيرو) تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي، الذي يشترط عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني، يمثل تدخلاً غير قانوني".وأضافت البعثة، أن "التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية، وأولويتنا تنصب على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران"، مشددةً على أن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دولياً غير مقبول، ويمثل تصعيداً كبيراً.ودعت بريطانيا إيران إلى الإفراج عن الناقلة، وأبلغت مجلس الأمن أنها تعمل على حل القضية بالسبل الدبلوماسية.وينظر الغرب إلى الحادث الذي وقع يوم الجمعة في أهم ممر مائي لتجارة النفط العالمية، على أنه تصعيد كبير بعد ثلاثة أشهر من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، كما يأتي بعد تهديدات من طهران بالرد على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية (غريس 1) في الرابع من تموز/ يوليو بذريعة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.