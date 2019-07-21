قيادي بحماس: الفيتو الأمريكي لم يُرفع لحد اللحظة عن المصالحة الفلسطينية

المصالحة الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، أن ملف المصالحة الفلسطينية، متوقف في الوقت الحالي، لأن الطرف الآخر، المتمثل بحركة فتح، لا يريد إتمامها وإنهاء الانقسام.



وقال موسى لـ"دنيا الوطن": إن (الفيتو) الأمريكي على المصالحة لم يُرفع لحد اللحظة، والرئيس محمود عباس، لا يستطيع أن يقوم بأي خطوة باتجاه الانقسام، طالما الإدارة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية غير راضين على اتفاقات المصالحة، متابعًا: "في مقابل ذلك، لا يكتفي أبو مازن بعدم إنهاء الانقسام، وإنما يتخذ قرارات انفرادية، أولها حل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة اشتية، وأخيرًا حل المؤسسة القضائية.



وأوضح أن الرئيس عباس، يُكرّس نموذجًا غير مسبوق في التاريخ، من خلال ضم كل المؤسسات السيادية لصالحه، بدلًا من أن تكون تلك المؤسسات مراقبة له، وللسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة، مضيفًا: المطلوب الآن تشكيل ضغط شعبي رافض لأي قرارات غير دستورية، وليست توافقية.



وفي سياق التهدئة في قطاع غزة، أكد موسى أن مُجابهة التلكؤ الإسرائيلي الواضح، وعدم تنفيذ متطلبات تفاهمات التهدئة، يكون من خلال الميدان فقط، وسيظل التدافع موجود بين الشعب الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع العربي، يتطلب أحيانًا السير بخطى متوازنة.