بريطانيا تُعلق رحلتها الجوية إلى مصر

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية (القاهرة) مدة أسبوع كامل، مشيرةً إلى أن ذلك إجراء احترازي.











من جهتها، قالت سلطات مطار القاهرة الدولي: إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية يعود لـ "شأن داخلي" خاص بالأخيرة.

رام الله - دنيا الوطنوقال بيان للخطوط الجوية البريطانية، وفق (عربي 21): "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي تصلها طائرات الشركة في جميع أنحاء العالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام، كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".وأشارت تقارير صحيفة بريطانية، أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بإلغاء رحلتهم.وقال أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي: "لم نتلق إخطاراً من الخطوط البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى القاهرة".وأضاف فوزي، أن الخطوط البريطانية لم تبلغنا بأي ملاحظات حول قواعد الأمن والسلامة في المطار.إلى ذلك، نقلت وزارة الطيران المدني المصرية، عن سفارة بريطانيا لدى القاهرة، تأكيدها أن "القرار ليس صادرًا عن وزارة النقل أو الخارجية البريطانية، وجار تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".وعلى خلفية القرار، قررت الوزارة المصرية، وفق بيان "زيادة السعة المقعدية لطائراتها المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة إضافية بدءاً من اليوم الأحد إلى مطار هيثرو بلندن لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة".