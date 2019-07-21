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"فرنسة التعليم" تدفع رئيس الحزب الحاكم بالمغرب للاستقالة

"فرنسة التعليم" تدفع رئيس الحزب الحاكم بالمغرب للاستقالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، إدريس الأزمي الإدريسي، على الاستقالة من رئاسة الفريق النيابي للحزب (الإسلامي) الذي يقود حكومة المغرب.

وحسب (عربي 21)، فقد صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الثلاثاء، بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلامياً بقانون "فرنسة التعليم".

وأوضح الموقع، أن إدريس الأزمي الإدريسي قدم لقيادة الحزب استقالته من رئاسة الفريق؛ احتجاجاً على قرار الحزب التصويت لصالح "فرنسة التعليم".

وأشار الموقع، إلى أن "الأزمي قدم استقالته بشكل مفاجئ، مساء السبت، دون أن يكشف حيثيات ولا أسباب هذه الخطوة".

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