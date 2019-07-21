بعد توقفها السبت.. (لوفتهانزا) تعلن استئناف الرحلات من فرانكفورت وميونيخ للقاهرة

لوفتهانزا

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رام الله - دنيا الوطن

ألغت شركة طيران (لوفتهانزا) رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة يوم السبت، وقالت إن رحلاتها ستستأنف يوم الأحد.



وكانت صحيفة (فاينانشال تايمز) قد نقلت عن متحدث باسم الشركة قوله: إن الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيداً من التقييم، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



يأتي ذلك عقب إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.