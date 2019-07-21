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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على بعض الأثاث من داخله.

وكان الاحتلال اقتحم قبل فترة مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر، أن المقدسيين أعادوا فتح مصلى باب الرحمة في شهر شباط/ فبراير الماضي بعد 16 عاماً على إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.

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