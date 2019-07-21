قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت أربعة مواطنين فلسطينيين.



جاء ذلك، خلال حملة مداهمات لمناطق الضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.