دولي

أمريكا تُهين وزير الخارجية الإسرائيلية

أمريكا تُهين وزير الخارجية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، رفض لقاء نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كاتس الذي تمكن من لقاء بومبيو بشكل صوري على هامش مؤتمر حرية حول حرية الأديان، كان من المفترض أن ينال معاملة تفضيلية في واشنطن كعادة متبعة مع وزراء الخارجية الإسرائيلية، بحسب القناة.

وقالت: "إن اللقاء بين كاتس ومومبيو الذي كان متوقعاً لم يُعقد، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس الاثنين الماضي، لدى مغادرته البلاد، أنه من المقرّر أن يلتقي بومبيو في واشنطن".

ونقلت القناة، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن مكتب بومبيو أبلغ وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن أن جدول أعمال الوزير لا يسمح له باللقاء مع كاتس".

ولم يُجرِ كاتس أيّ لقاءات رسميّة في واشنطن مع أي من المسؤولين الأميركيّين، واقتصرت لقاءاته على أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال كاتس تعليقًا على عدم لقاء بومبيو: "إن مكتب الأخير عرض عليه إمكانيّتين، هما: لقاء قصير على هامش الاجتماع أو التنسيق لزيارة أخرى يجري خلالها اجتماع موسع مع بومبيو، وأنه اختار الخيار الثاني.

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