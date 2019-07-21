خسائره تقدر بملايين الشواكل.. اندلاع حريق بقاعدة عسكرية إسرائيلية بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف تقرير للقناة 13 الاسرائيلي، باندلاع حريق، ادعت أنه متعمد وبدوافع قومية، في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية، تسبب بخسائر بملايين الشواكل.



وحسب القناة ذاتها، فإن الجيش لم يعلن عن هذا الحريق من قبل، وإنه ووفقاً للتحقيقات فقد انتشرت النيران داخل القاعدة العسكرية بعد اشتعال للنار في أعشاب قرب القاعدة التي سرعان ما وصلتها والتهمت معدات عسكرية متطورة وحساسة جداً روبوتات، وعلى جهاز لاسلكي مركزي (هوائي) وعدد من المباني.



القناة قالت أيضا: "إن الجيش لم يعلق على التحقيقات التي تجري حتى الآن في الحادثة التي وقعت قبل أسبوع.