العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.52 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 4.97 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.52 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 4.97 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
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