العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:



صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.52 شيكل.



صرف الدينار الأردني مقابل: 4.97 شيكل.



صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيكل.



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.