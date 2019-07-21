شؤون فلسطينية

أجواء صيفية اليوم الأحد وشديدة الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء

أجواء صيفية اليوم الأحد وشديدة الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/07/22: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/07/23: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/07/24: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 32-21 32-21 بيت لحم 29-19 32-21 32-21
رام الله والبيرة 28-18 31-20 31-20 طولكرم 31-23 33-24 33-24
نابلس 31-20 34-22 34-22 قلقيلية 31-23 33-24 33-24
جنين 33-22 36-24 36-24 سلفيت 29-19 32-21 32-21
طوباس 33-22 36-24 36-24 روابي 30-20 33-22 33-22
الخليل 28-18 31-20 31-20 غزه 30-24 31-25 31-25
أريحا 39-25 42-27 42-27 خانيونس 30-24 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 37-23 40-25 40-25 رفح 31-23 32-24 32-24

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