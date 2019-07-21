ضحى حفظت القران فمنحها الله بالامتياز بمعدل 99% وتبحث عن منحة طب
رام الله - دنيا الوطن
"لم أكن متوقعة حصولي على هذا المعدل".. بهذه الكلمات بدأت الطالبة ضحى، الحاصلة على معدل 99% بامتحانات الثانوية العامة (الانجاز) في الفرع العلمي، حديثها، قائلة: "لم أكن أذاكر طوال العام".
وأضافت: "مررت بظروف صحية صعبة خلال الثانوية العامة، حيث أجريت عمليتين"، مؤكدة أنها اختتمت حفظ القرآن الكريم خلال فترة الثانوية العامة.
وقال: "أول خياراتي في الدراسة هو مجال الطب، ولكن الظروف لن تمسح بذلك، وأتمنى بأن يكون لي منحة لدراسة هذا المجال".
"لم أكن متوقعة حصولي على هذا المعدل".. بهذه الكلمات بدأت الطالبة ضحى، الحاصلة على معدل 99% بامتحانات الثانوية العامة (الانجاز) في الفرع العلمي، حديثها، قائلة: "لم أكن أذاكر طوال العام".
وأضافت: "مررت بظروف صحية صعبة خلال الثانوية العامة، حيث أجريت عمليتين"، مؤكدة أنها اختتمت حفظ القرآن الكريم خلال فترة الثانوية العامة.
وقال: "أول خياراتي في الدراسة هو مجال الطب، ولكن الظروف لن تمسح بذلك، وأتمنى بأن يكون لي منحة لدراسة هذا المجال".
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