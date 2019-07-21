ضحى حفظت القران فمنحها الله بالامتياز بمعدل 99% وتبحث عن منحة طب







رام الله - دنيا الوطن"لم أكن متوقعة حصولي على هذا المعدل".. بهذه الكلمات بدأت الطالبة ضحى، الحاصلة على معدل 99% بامتحانات الثانوية العامة (الانجاز) في الفرع العلمي، حديثها، قائلة: "لم أكن أذاكر طوال العام".وأضافت: "مررت بظروف صحية صعبة خلال الثانوية العامة، حيث أجريت عمليتين"، مؤكدة أنها اختتمت حفظ القرآن الكريم خلال فترة الثانوية العامة.وقال: "أول خياراتي في الدراسة هو مجال الطب، ولكن الظروف لن تمسح بذلك، وأتمنى بأن يكون لي منحة لدراسة هذا المجال".