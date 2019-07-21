شؤون فلسطينية

الأوقاف تستنكر دعوات جماعات الهيكل لإقتحام المسجد الاقصى

الأوقاف تستنكر دعوات جماعات الهيكل لإقتحام المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التي اطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لإنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة في اقتحام المسجد الاقصى المبارك اليوم الاحد وذلك تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية .

واكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في البيان  بأن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس المتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف .

وأضاف " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي  وبشكل علني يلزم العالم  أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات غير الشرعية وغير القانونية.

ودعا أبو الرب المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الإنتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها.

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