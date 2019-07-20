شؤون فلسطينية

ماعت تقدم مداخلة شفوية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمام وزراء اسرائيليين

ماعت تقدم مداخلة شفوية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمام وزراء اسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمداخلة شفوية أمام مجموعة من الوزراء الإسرائيليين خلال جلسة عرض التقرير الطوعي الإسرائيلي من ضمن جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كشفت المداخلة عن الانتهاكات الأبرز التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني حيث ترفض سلطات الاحتلال السماح للفلسطينيين بالوصول إلى سبل العيش الأساسية وخاصة الأكل والمياه لذلك يواجه أكثر من مليون شخص في غزة الجوع بسبب كل من الحصار وقطع المساعدات. 

كما نددت المؤسسة بطرد سلطة الاحتلال لبعثة الوجود الدولي مما  يزيد من المخاطر التي يواجهها أطفال المدارس على أيدي الجنود الإسرائيليين والمستوطنين اليهود. 

كما اتهمت ماعت المسئولين الإسرائيليين الحاضرين قيام  التشريعات الإسرائيلية وقوات الاحتلال بطرد الفلسطينيين من القدس عن طريق هدم المنازل، وتجريدهم من الإقامة، ورفض منح تراخيص البناء  لهم.

من جانبه صرح ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن إسرائيل تستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين ضاربة بقرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط بمساعدة الدول الكبرى وأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس نوع من أنواع الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وسط سكوت تام من المجتمع الدولي.

وقد  صرحت هاجر عبد المنصف أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت القضية الأكثر تأثيرا في الوطن العربي وانه حتى مع اختلاف الأحداث الدولية إلا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية أمر ثابت أيمانا وحرصا من المجتمع المدني العربي بأحقية الشعب الفلسطيني في التمتع بحقوقه الأساسية ووجوب تكاتف جميع الجهات لحماية جميع حقوق الفلسطينيين وعلى رأسهم الحق في التنمية.

وفي نهاية المداخلة طرحت ماعت عدة أسئلة للوزراء الإسرائيليين الحاضرين تكشف المعايير المزدوجة والترويج الكاذب الذي تقوم به إسرائيل من أجل عكس صورة مشرفة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة المحتلة.

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