دولي

وزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو

وزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (ريشت كان)، بأن وزير الطاقة الأمريكية ريك بيري، وصل مساء اليوم السبت، إلى إسرائيل، في زيارة عمل؛ للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس.

وأشارت القناة ذاتها، إلى أن شتاينتس وبيري سيتوجهات الى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، للقاء وزير الطاقة المصري طارق الملا، ونظراءهم من قبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

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