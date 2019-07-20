شؤون فلسطينية

مجدلاني: على أمريكا إدراك أنها لن تجد شريكاً فلسطينياً لتطبيق (صفقة القرن)

مجدلاني: على أمريكا إدراك أنها لن تجد شريكاً فلسطينياً لتطبيق (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني ،على ادارة ترامب ودولة الاحتلال ان تدرك انه لن تجد شريك فلسطيني لتطبيق صفقة القرن، مشيرا أن مبعوثي ترامب للشرق الأوسط ، لم يفهموا بعد الفلسطيني وقضيته الوطنية .

وتابع مجدلاني خلال احتفال الجبهة بذكرى انطلاقتها 52 في طوباس إن التصدي لصفقة القرن يتم بالوحدة الوطنية وافشال مشروع دويلة غزة الذي يحاول البعض تسويقه عبر الغلاف الإنساني، متناسين ان من يفرض الحصار على غزة هي دولة الاحتلال،وأن من اوقف المساعدات عن الأونروا ومشافي القدس لا يمكن أن يكون حريصا على وضع غزة الإنساني.

وحذر مجدلاني من الاستخفاف بما تقوم به إدارة ترامب ودولة الاحتلال،وأن استمرار هذه السياسة تجاه القضية الفلسطينية ، وخصوصا ما تنوي حكومة الاحتلال من ضم اجزاء من الضفة هو استمرار لنهجها في فرض سياسية الامر الواقع .

وجدد مجدلاني حرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على رفض الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لملف الأسرى والشهداء ، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

قائلا كل ما تحدثت به القيادة الفلسطينية وشرحته للعالم أجمع عن عدم وجود أية رؤية سياسية لإدارة ترمب سوى دعم الاحتلال، هو دليل على مصداقيتها، والإدارة الأميركية تهربت من كافة الالتزامات، ومبعوثيها للمنطقة هم عبارة عن مستشارين لدى مكتب نتنياهو.

وشدد على أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، ومساءلة ومحاسبة "إسرائيل" كقوة احتلال على جريمة الاستيطان.

وأوضح مجدلاني أن إدارة ترمب تغذي الارهاب والفوضى في كل العالم، وأخطر إرهاب دولة منظم ترعاه وتقدم له كل اشكال الرعاية هو ارهاب دولة الاحتلال، محذرا كافة الدول التي تحرص على أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط من ذلك، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من اشعال النيران في المنطقة.

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالخروج بموقف واضح وصريح حول حل الدولتين، فما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي جرائم يحاكم عليها القانون الدولي.

إلى ذلك كانت الجبهة نظمت حفل الانطلاقة ، بمحافظة طوباس اليوم ، بحضور محافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء ركن يونس العاصي،والوكيل احمد الاسعد،وامين سر حركة فتح محمود صوافطه،وعضو المجلس الثوري صالح الياصيدي ،ورئيس الغرفة التجارية ثائر صوافطه، وممثلي القوى والفصائل والفعاليات الوطنية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، وسكرتير الجبهة بسام مسلماني ، واعضاء وكوادر الجبهة .

وكان قد بدأ الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني ،ودقيقة صمت على ارواح الشهداء ، حيث رحب بسام مسلماني سكرتير فرع الجبهة بالحضور.



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