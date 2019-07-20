شؤون فلسطينية

ملادينوف: السلطة تضغط على السكان وليس حماس.. ونبذل جهوداً لمنع مواجهة عسكرية

ملادينوف: السلطة تضغط على السكان وليس حماس.. ونبذل جهوداً لمنع مواجهة عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط: "إن السلطة الفلسطينية باستراتيجيتها المتمثلة في الخنق المالي لقطاع غزة، فإنها لا تضغط على حركة حماس، بل على السكان الفلسطينيين".

وأوضح ملادينوف، في لقاء لصحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية، أن هناك جهود حثيثة، يتم بذلها؛ لتجنب وقوع مواجهة عسكرية جديدة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال: "إذا نظرت إلى الوضع الإنساني والسياسي والأمني المتدهور في غزة، فلابد وأن يكون هناك شكل من أشكال المواجهة العسكرية"، لافتا إلى أنه في أيار/مايو الماضي، كانت هناك عطلة نهاية أسبوع صعبة، بدا فيها المواجهة العسكريه أمرًا لا مفر منه.

وحول الحالة الأمنية بين إسرائيل وفلسطين، قال ملادينوف: "إن السياح الذين يصلون إلى تل أبيب أو رام الله ليس لديهم أي فكرة عن كم هو الامر معقد للحفاظ على الوضع كما هو"، مبينا أن هناك الكثير من الغضب، وقليل جدا من الافق.

وفي إطار متصل، قال ملادينوف: "لم تعد هناك عملية سلام"، مؤكدا أنه لا يوجد بديل لحل الدولتين أو حل لواقع لدولة إما غير ديمقراطية أو غير يهودية.

وأضاف: "لا أعتقد أن أحدا في إسرائيل يريد ذلك. ولن يقبلها الفلسطينيون"، مشددا على أن هذا الصراع ليس تجارة عقارية.

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