مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة جنوب ألمانيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، إثر سقوط طائرة صغيرة في مدينة "بروخزال" بولاية "بادن فورتمبرج" جنوب ألمانيا.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع ظهرًا، وأن الطائرة سقطت في حديقة متجر لمواد البناء قرب مطار بروخزال.



وأضافت، أن ثلاثة أشخاص كانوا بداخل الطائرة، لم ينج منهم أحد، وأن السلطات أخلت المتجر كإجراء احترازي.



وقال مسؤولون محليون: إن عدم سقوط الطائرة فوق المتجر مباشرةً، حال دون وقوع مزيد من الضحايا في الحادث.



ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فتحت الشرطة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.