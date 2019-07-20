الهباش: دعوات (جماعات جبل الهيكل) لانتهاك حرمة الأقصى تُنذر بعواقف شديدة الخطورة

رام الله - دنيا الوطنقال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية: "دعوات الجماعات الإرهابية المسماة (جماعات جبل الهيكل)، لانتهاك حرمة المسجد الأقصى غداً الأحد، هي دعوات تنذر بعواقب شديدة الخطوة".وأضاف الهباش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذه الانتهاكات الإرهابية لن تفلح في تزييف الحقيقة، فالأقصى سيبقى مسجدًا للمسلمين إلى الأبد، والاحتلال إلى زوال حتمًا بحول الله تعالى".