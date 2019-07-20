الهباش: دعوات (جماعات جبل الهيكل) لانتهاك حرمة الأقصى تُنذر بعواقف شديدة الخطورة
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية: "دعوات الجماعات الإرهابية المسماة (جماعات جبل الهيكل)، لانتهاك حرمة المسجد الأقصى غداً الأحد، هي دعوات تنذر بعواقب شديدة الخطوة".
وأضاف الهباش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذه الانتهاكات الإرهابية لن تفلح في تزييف الحقيقة، فالأقصى سيبقى مسجدًا للمسلمين إلى الأبد، والاحتلال إلى زوال حتمًا بحول الله تعالى".
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية: "دعوات الجماعات الإرهابية المسماة (جماعات جبل الهيكل)، لانتهاك حرمة المسجد الأقصى غداً الأحد، هي دعوات تنذر بعواقب شديدة الخطوة".
وأضاف الهباش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذه الانتهاكات الإرهابية لن تفلح في تزييف الحقيقة، فالأقصى سيبقى مسجدًا للمسلمين إلى الأبد، والاحتلال إلى زوال حتمًا بحول الله تعالى".
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