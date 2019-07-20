شؤون فلسطينية

الرئيس عباس خلال اجتماع الثوري: جاهزون لتنفيذ بنود اتفاق 2017

الرئيس عباس خلال اجتماع الثوري: جاهزون لتنفيذ بنود اتفاق 2017
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على جاهزية القيادة الفلسطينية؛ لتنفيذ بنود اتفاق 2017 الذي وقع في القاهرة برعاية الاشقاء المصريين فوراً دون تأخير، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، الذي نحن بأمس الحاجة إليها الآن لمواجهة كل التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال اجتماعات المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي بدأت مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بدورته السادسة، بحضور أعضاء من اللجنة المركزية للحركة.

وقد ألقى الرئيس كلمة، تناول فيها الأوضاع السياسية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة بمواصلة الاستيطان والاقتحامات، وخاصة ما يجري في القدس المحتلة من اقتحامات للأماكن المقدسة، واستمرار الحفريات أسفل المدينة المقدسة، وهدم منازل المقدسيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد، أن هذه الحفريات التي تجري في مدينة القدس المحتلة هي قضية في منتهى الخطورة، ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار بالعبث بعاصمتنا، وسيبقى شعبنا الفلسطيني المقدسي صامداً فوق أرضه، متمسكاً بترابه مهما بلغت التحديات والصعوبات التي نواجهها.

وشدد الرئيس، على الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني، مؤكداً على الموقف الوطني الرافض لصفقة القرن، وكل المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

وقال الرئيس: "لن نقبل بصفقة العصر ولن نقبل بورشة المنامة التي قامت بها أميركا، ولن نقبل أن نستلم الأموال منقوصة مهما عانينا، لأنه إذا قبلنا فهذا معناه أننا نتنازل عن أقدس قضايانا، قضية الشهداء والجرحى والأسرى".

وفي الشأن الفتحاوي الداخلي، أشاد بأهمية مواصلة المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته؛ لمواكبة مختلف التطورات الجارية على الأرض الفلسطينية، ومناقشة الأوضاع السياسية وعدداً من القضايا الداخلية، والأوضاع الداخلية لحركة فتح، باعتبار حركة فتح صاحبة المشروع الوطني وحاميته.

أخبار ذات صلة

شاهد: كتائب القسام تُطلق مخيمات &#34;طلائع التحرير&#34; في قطاع غزة

شاهد: كتائب القسام تُطلق مخيمات "طلائع التحرير" في قطاع غزة

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال لفعالية مناصرة لوادي الحمص ببيت لحم

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال لفعالية مناصرة لوادي الحمص ببيت لحم

الشرطة: 63 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 153 مطلوباً

الشرطة: 63 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 153 مطلوباً

انطلاق مهرجان شاشات الـ11 لسينما فلسطين ويشمل 10 مخرجات فلسطينيات و10 أفلام

انطلاق مهرجان شاشات الـ11 لسينما فلسطين ويشمل 10 مخرجات فلسطينيات و10 أفلام

شاهد: كيف احتفل الفلسطينيون في قطاع غزة بفوز المنتخب الجزائري

شاهد: كيف احتفل الفلسطينيون في قطاع غزة بفوز المنتخب الجزائري

‎لعلاج المرضى الفلسطينيين.. وفد من وزارة الصحة يصل معهد الكبد القومي بمصر

‎لعلاج المرضى الفلسطينيين.. وفد من وزارة الصحة يصل معهد الكبد القومي بمصر

الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك تُحذر من عدم مقدرة الطلبة الالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك تُحذر من عدم مقدرة الطلبة الالتحاق بالجامعات

شبير: مجزرة ومذبحة القضاء فى فلسطين

شبير: مجزرة ومذبحة القضاء فى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال لفعالية مناصرة لوادي الحمص ببيت لحم

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال لفعالية مناصرة لوادي الحمص ببيت لحم

الشرطة: 63 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 153 مطلوباً

الشرطة: 63 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 153 مطلوباً

انطلاق مهرجان شاشات الـ11 لسينما فلسطين ويشمل 10 مخرجات فلسطينيات و10 أفلام

انطلاق مهرجان شاشات الـ11 لسينما فلسطين ويشمل 10 مخرجات فلسطينيات و10 أفلام

‎لعلاج المرضى الفلسطينيين.. وفد من وزارة الصحة يصل معهد الكبد القومي بمصر

‎لعلاج المرضى الفلسطينيين.. وفد من وزارة الصحة يصل معهد الكبد القومي بمصر

الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك تُحذر من عدم مقدرة الطلبة الالتحاق بالجامعات

الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك تُحذر من عدم مقدرة الطلبة الالتحاق بالجامعات

احتراق مئات أشجار الزيتون في رمانة و80 شجرة حرجية في جنين

احتراق مئات أشجار الزيتون في رمانة و80 شجرة حرجية في جنين

الرئيس عباس: لن نقبل استلام الأموال منقوصة ولا نريد صدامات مع اللبنانيين

الرئيس عباس: لن نقبل استلام الأموال منقوصة ولا نريد صدامات مع اللبنانيين

شهيد فلسطيني وإصابة ثمانية إسرائيليين و62 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

شهيد فلسطيني وإصابة ثمانية إسرائيليين و62 مواجهة خلال الأسبوع الماضي

منوعات

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ

رانيا يوسف تثير الجدل بزي &#34;كليوباترا&#34; في اليونان

رانيا يوسف تثير الجدل بزي "كليوباترا" في اليونان

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

ابنة عبدالمنعم مدبولي: فؤاد المهندس بكى بعد اَخر مكالمة مع والدي

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

روح الأميرة ديانا تتجسد في جسد صبي.. وتكشف أسرارها

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: &#34;ربنا فك الغمة&#34;

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: "ربنا فك الغمة"

ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير: &#34;قلت المروءة&#34;

ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير: "قلت المروءة"

عربي

اندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

اندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019