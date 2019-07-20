اندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية، السبت، باندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بطرابلس.



وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة بطريق المطار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



ولم يتضح على الفور سبب الحريق، أو تفاصيل بشأن الخسائر، لكن طرابلس (غرب) تمثل ساحة مواجهة عسكرية بين قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات شرقي ليبيا، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.



وتسبب ذلك الهجوم في سقوط أكثر من ألف قتيل وما يزيد عن 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية.



ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.