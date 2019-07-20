شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية مناصرة لحي وادي الحمص ببيت لحم

إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية مناصرة لحي وادي الحمص ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت، مساء اليوم السبت، الصحفية آيات عرقاوي العاملة بوكالة (APA) بقنبلة غاز في خاصرتها، وعدد آخر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في فعالية مناصرة حي وادي الحمص.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها اليوم، في المنطقة خارج الجدار القريبة من قرى دار صلاح، والنعمان والخاص شرق بيت لحم، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة الصحفية عرقاوي وعدد آخر بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف .

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