انطلاق مهرجان شاشات الـ11 لسينما فلسطين ويشمل 10 مخرجات فلسطينيات و10 أفلام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مؤسسة "شاشات سينما المرأة" إطلاق مهرجانها الحادي عشر في الثالث والعشرين من تموز (يوليو) 2019، حيث يتزامن افتتاح المهرجان في قطاع غزة في قاعة رشاد الشوا في الساعة الثانية عشرة ظهراً مع افتتاحه نفس اليوم على السادسة مساء في المسرح البلدي/دار بلدية رام الله، حيث سيتوحد شطرا الوطن برؤية سينمائية لا تفرقها الحدود السياسية أو الجغرافية.



يشمل "مهرجان شاشات الحادي عشر لسينما المرأة - أنا فلسطينية" 10 أفلام من إخراج مخرجات شابات فلسطينيات من الضفة الغربية، القدس وقطاع غزة، تبحث في البعد الذاتي للانتماء والهوية وتركز على تعبيرات متشعبة عن حيوات المرأة الفلسطينية المتعددة التي تعطي عمقاً إبداعياً وذاتياً لتصورات سينمائية حول العلاقة مع الأشخاص، الأشياء، المشاعر، الأماكن، الحكايات والعلاقات.



كما تركز الأفلام على إعطاء عمق شخصي لكيفية تعزيز المواطنة بأبعادها المكانية والزمانية وفضاءات احتمالاتها، وتعبر عما يمنح هذه الكلمات "أنا فلسطينية" بعداً ذاتياً لهذا الانتماء وتلك الهوية؛ "هل هو رائحة البرتقال، هل هي حديقة في مسارنا إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل؟ هل هو منزل قديم؟ هل هو معلم تاريخي؟ هل هي أغنية؟ "، وذلك بهدف التعبير والتعمق بالشعور بالهوية بعيداً عن الشعارات المستهلكة الهادفة لتقليصها، خاصة في هذا الوقت الذي تُحاصر فيه الهوية الفلسطينية وتتعدد محاولات طمسها والغائها.



وتشكل أفلام "انا فلسطينية" جزء من مشروع "يلاّ نشوف فيلم!" الذي تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" في غزة ومؤسسة "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة"، وهو مشروع ثقافي-مجتمعي ممتد على ثلاث سنوات بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.



مشروع "يلّا نشوف فيلم!" يشمل إنتاج عشرة أفلام، وستين منحة صغيرة لعروض سينمائية ثم مناقشتها في مجموعات مجتمعية مختلفة من المشاركين، بالإضافة إلى 600 عرض ونقاش سينمائي، و10 برامج تلفزيونية واحدة عن كل فيلم، وحملات إعلامية مستمرة على مدة المشروع.



ويستهدف "يلاَ نشوف فيلم!" جمهور واسع وفئات مجتمعية مختلفة، ويسعى من خلال هذه الأنشطة الثقافية السينمائية إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل، وذلك بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، وبشكل يجعل تلك الفئات قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية.



الأفلام العشرة تعبر عن الهم الفلسطيني الجمعي من خلال أساليب ولغات سينمائية متنوعة تشمل الرسوم المتحركة، الرقص التعبيري، القصص الشعبية والأساطير، كما اليوميات العادية، ففي فيلم "الراعية"، من إخراج فداء عطايا، تروي لنا المخرجة حكاية متخيلة عن منطقتي "وادي المالح وعين الحلوة" في الأغوار الشمالية، اللتين تتعرضان لتهديدات المصادرة والتهجير من قبل الاحتلال، كتعبير عن حياة المرأة الفلسطينية الراعية والمزارعة، التي تعيش ألم فقدان الأرض ومصادر المياه.



أما المخرجة أمجاد هب الريح في فيلم "أرض ميتة"، تسلط الضوء على شجن وألم امرأتين مزارعتين من قرية عانين في محافظة جنين فقدن ليس فقط أرضهن خلف الجدار، وحرمن من زراعتها أو البناء عليها، بل أيضاً حياتهما المتعلقة بتلك الأرض.



وفي قصة تتحدى خنق الجدار لمنطقة الرام تروي لنا المخرجة ميساء الشاعر رحلة "صبايا كليمنجارو" والفتيات الثلاث بعيداً عن الحدود والقيود العائلية، ليتسلقن قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا في رحلة جغرافية سرعان ما أصبحت رحلة نفسية للتعرف على الذات.



بينما تعرفنا المخرجة أسماء المصري على يوم في حياة أربع شابات صديقات في غزة وكيف يمضين يومهن في فيلم روائي سلس أصوله وثائقية، يظهر لنا الوجه الآخر للحياة الغزية بكل حيويتها وتنوعها بعيداً عن الحرب والدمار والانقسام.



أما في "كوفية" فتأخذنا المخرجة أفنان القطراوي إلى منحى آخر من خلال قصة فتاتين تطمحان إلى الفوز بمسابقة أفلام الموبايل وكيف تحولت كوفية إحداهن من رمز جامع يعبر عن الهوية الفلسطينية، إلى ضمادة لدماء سالت بسبب الانقسام.



ولكن الهوية الفلسطينية متجذرة مهما حدث ففي "خيوط من حرير" تسلط المخرجة ولاء سعادة الضوء على التاريخ والقصص والمعاني المطرزة في الثوب الفلسطيني منذ التهجير إلى الآن خاصة في حياة بدو بيت حانون، كرمز للاستمرارية الفلسطينية.



وتربط لنا المخرجة زينة رمضان في فيلمها "سرد" الضفة مع غزة من خلال تسجيلات صوتية لصديقتين كل منهما في مكان وذلك من خلال رسوم متحركة تعبر عن تبعات الاختناق الفعلي والوجودي لحياة شابة تسعى لإكمال تعليمها في ظل واقع شبه سيريالي.



أما في "ورق دوالي"، للمخرجة دينا أمين، تحكي لنا المخرجة قصة شخصية حول جدتها ذات الأصول السورية، والتي انتقلت للعيش في مدينة القدس بعد زواجها في فترة الستينات، لتصبح بذلك فلسطينية تقارع الاحتلال يومياً كأي فلسطينية أخرى.



أما المخرجة "الاء الدسوقي"، تروي هي الأخرى قصة جديدة عن "الغول" الذي لطالما سمعنا عنه من جداتنا، ليتحول غول الأساطير في الواقع الفلسطيني لحرب تخيف الأطفال وتخطفهم من عائلاتهم، فالغول لا يخيف أطفالنا، ما يخيفهم حقاً هي الحرب.



وأخيراً في فيلم "يا ريتني مش فلسطينية" للمخرجة فداء نصر، توثق لنا المخرجة تجربتها الشخصية وحياتها التي تعرضت للكثير من الضغوطات والقيود بسبب المجتمع وعاداته والاحتلال وسياساته، الأمر الذي جعلها تتمنى لو لم تكن فلسطينية ولكنها في النهائية تتساءل إذا لم تكن فلسطينية فماذا تكون؟.



ويأتي عرض أفلام "أنا فلسطينية" العشرة ضمن مهرجان مؤسسة "شاشات سينما المرأة" للسنة الحادية عشرة على التوالي.



ومن جانبها رأت د. علياء ارصغلي، مديرة "شاشات" والتي أشرفت على إنتاج الأفلام أن الاستمرار في عروض أعمال مخرجات شابات مهم ليس فقط لسينما المرأة في فلسطين ولكن للعمل السينمائي الفلسطيني ككل، لأن مهرجان شاشات لسينما المرأة في فلسطين هو المهرجان الأكثر استمرارية في فلسطين ببلوغه عامه الحادي عشر في هذه الدورة منذ انطلاقته في 2005، كما أنه المهرجان السينمائي الأكثر استمرارية أيضاً من مهرجانات سينما المرأة في العالم العربي، وهذا إنجاز كبير للعمل السينمائي الفلسطيني، ومكمل لرسالة مؤسسة "شاشات سينما المرأة" في دعم الإنتاج والإبداع النسوي الفلسطيني الشاب، وإتاحة الفرص لمخرجات شابات بأن ينتجن الثقافة السينمائية الفلسطينية.



و"شاشات" مؤسسة أهلية، تركز في عملها منذ تأسيسها في 2005 على سينما المرأة، وأبعادها في تصورات عن ماهية النوع الاجتماعي، كما تركز على تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب، وتعمل على إتاحة الفرص للمرأة للتعبير عن ذاتها، ودخولها إلى عالم الإبداع السينمائي من أجل صنع القرار في مجال الثقافة، وحازت المؤسسة على "جائزة التميز في العمل السينمائي" من وزارة الثقافة الفلسطينية في 2010.