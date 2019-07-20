موقع أمريكي: حزب الله يستعد للحرب المقبلة مع "إسرائيل" من جبهتين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (us daily best) الأمريكي، بأن حزب الله اللبناني يستعد للحرب المقبلة مع "إسرائيل".



وذكر الموقع الأمريكي وفق ما نقل موقع (مفزاك لايف)، أن حزب الله نشر قواته المقاتلة في سوريا على طول الحدود الشمالية مع إسرائيل، من جهة لبنان وفي مرتفعات الجولان.



وحسب الموقع، الحرب التي انتهت عام 2006 يمكن أن تندلع مرة أخرى وهذه المركة ستكون أكثر تدميراً، كما يؤكد حزب الله.



ونقل الموقع عن أحد قادة الحزب الذي يشرف على 800 من المقاتلين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية قوله: "العقوبات الآن تقودنا إلى الاستعداد لمواجهة إسرائيل".



وأشار القائد إلى أن الحرب المقبلة لن تكون مماثلة لتلك التي سبقتها.



ونوه إلى أهمية مواقع حزب الله في مرتفعات الجولان التي ستوفر للحزب القدرة على فتح جبهة ثانية ضد "إسرائيل".



وتطرق القائد إلى القدرات الجوية التي يتمتع بها الحزب والأسلحة المضادة للطائرات المتوفرة لديه والمعدات الحربية البحرية التي تعلم عليها الحزب خلال القتال في سوريا مما أكسب مقاتليه قدرات عالية.