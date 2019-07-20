مقتل 10 أشخاص بانفجار في مصنع للغاز وسط الصين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون فيما لا يزال 5 في عداد المفقودين، جراء انفجار في مصنع للغاز في مقاطعة خنان وسط الصين.



وقال مصدر حكومي: "إن جهازا في مصنع غاز تابع لمجموعة "خنان" المحدودة لغاز الفحم ومقرها في مدينة ييما، انفجر في حوالي الساعة 5:45 مساء"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف المصدر أن الحادث ترك عددا غير محدد من المصابين بشكل طفيف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع (تويتر) غيوما بيضاء اللون في سماء المنطقة.