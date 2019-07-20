شاهد: كيف احتفل الفلسطينيون في قطاع غزة بفوز المنتخب الجزائري

خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن"، فرحة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، بفوز المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا.وكان المنتخب الجزائري، قد تغلب على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، أمس الجمعة.